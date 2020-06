Cеверная Корея взорвала межкорейский узел связи в приграничном городе Кэсон. В ответ на это Южная Корея привела войска в повышенную боевую готовность.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Отмечается, что взрыв произошел всего через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Йо Чжон, анонсировала "трагическое полное разрушение бесполезного совместного офиса связи Север-Юг".

В агенстве сообщили, что после взрыва здания южнокорейские военные ужесточили наблюдение и готовность к возможным столкновениям вблизи напряженных пограничных районов. До этого повышенную боевую готовность зафиксировали в войсках Северной Кореи.

"На данный момент никаких необычных, конкретных военных действий со стороны северокорейских военных обнаружено не было. Мы внимательно следим за ними", - сказал сотрудник Объединенного комитета начальников штабов.

Фото: Yonhap News Agency

Взрыв межкорейского узла связи в приграничном городе Кэсон попал на видео. Ролик распространило Министерство обороны Южной Кореи. Об этом сообщила журналистка Виктория Ким (Victoria Kim) в Twitter.

Dramatic video from South Korea's Ministry of National Defense showing North Korea blowing up the liaison office with South Koreahttps://t.co/HIMAMG16uE pic.twitter.com/Vn6CCbG9tZ