Львовскую областную организацию партии "Слуга народа" возглавил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий. Такое решение принято во время конференции региональной партийной ячейки. До этого кандидатуру утвердил Высший совет партии. Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Я общался с президентом, с лидерами партии и полностью разделяю их видение на развитие страны: здоровый прагматизм, минимум популизма, закон превыше всего. И поэтому я принял решение влиться в партию "Слуга народа" и возглавить процесс ее создания на Львовщине, как политик и государственный деятель", - сообщил Козицкий.

Напомним, что 39-летний Максим Козицкий - владелец солнечных электростанций на Галичине и сын местного "нефтяного" короля Зиновия Козицкого, под которым находятся нефтегазовые месторождения во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщала "Страна", Козицкий связан с новым вице-премьером Денисом Шмыгалем еще со времен работы того во Львовской обладминистрации, а также у отца Козицкого есть совместный бизнес с женой Шмыгаля, Екатериной.

Также мы сообщали, что новый "слуга народа" стал полноценным депутатом Рады, сменив там министра Ткаченко.