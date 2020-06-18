В конце следующей неделе у украинцев представится прекрасная возможность отдохнуть три дня подряд благодаря Дню Конституции, который выпадает на воскресенье, 28 июня. Таким образом, выходными становятся дни с 27 по 29 июня.

День Конституции - государственный праздник и официальный выходной, который венчает первый летний месяц, даря ему 20 рабочих и целых 10 официальных выходных и праздничных дней. Такое количество выходных было только в период январских праздников и в марте (из-за женского дня 8 марта).

Впереди у украинцев остается только один месяц с увесистым арсеналом выходных. Это август, вмещающий 20 рабочих и 11 выходных дней из-за Дня Независимости, 24 августа.

А в июле и сентябре такой возможности отдыхать у украинцев уже не будет из-за отсутствия на календаре государственных праздников - так что работать в середине лета предстоит 23 дня, а в сентябре - 22 дня. При этом отдыхать будем по 8 дней.

Помимо Дня Конституции 28 июня также отмечают День молодежи. Этот праздник ежегодно выпадает на последнее воскресенье июня и весело и шумно отмечается в кругу лиц возрастом от 18 до 35 лет (приблизительно 22,5% населения Украины).

Впрочем, по нормам ВОЗ "молодежью" считаются люди возрастом до 44 лет. Это еще один повод собраться с друзьями на пикник или кинотеатр под открытым небом. Можно организовать интересные конкурсы. В общем, все, что интересует современную молодежь, но главное - с соблюдением буквы закона и правил приличий.

Также "Страна" сообщала, что на ближайшие выходные и в День Конституции "Укрзализныця" пустит пять дополнительных поездов.