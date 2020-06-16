Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста радикала Сергея Стерненко. Таким образом, отбывать срок меры пресечения подозреваемый в убийстве будет не в Одессе, по месту своей прописки, а в Киеве.

Об этом во вторник, 16 июня, сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

"Сергею Стерненко суд сменил адрес домашнего ареста - с одесского на киевский. На этот раз все прошло тихо и мирно", - говорится в сообщении. Это решение приняла судья Елена Мелешак, об отводе которой ранее заявляла защита Стерненко. Однако ходатайство адвокатов подозреваемого не было удовлетворено.

Напомним, 11 июня Служба безопасности Украины вручила Сергею Стерненко подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия). Речь о событиях, которые происходили еще в 2018. По версии СБУ, тогда Стерненко догнал Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив принадлежавшим ему ножом в сердце.

Также "Страна" сообщала, что после заседания в суде Стерненко со своей массовкой направился к дому Венедиктовой, а затем к месту жительства Зеленского. Возмущенные решением Шевченковского суда о домашнем аресте Стерненко сторонники радикала отправились в ночной поход по центру Киева. Они бродили по столице, оглашая улицы матерными кричалками.