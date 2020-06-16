Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию "Не допустить принудительного тестирования и вакцинации", которая ранее набрала 25 тысяч голосов интернет-пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента во вторник, 16 июня.

"Безусловно, человечество снова в своей современной истории столкнулось с крайне опасной угрозой, которая изменила привычный образ жизни каждого человека. В связи с вышеизложенным мною предложено премьер-министру Украины Д.А.Шмыгалю принять дополнительные системные меры по защите населения от инфекционных болезней", - ответил Зеленский.

Он добавил, что основами законодательства Украины о здравоохранении установлена ​​обязанность граждан не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан, а также в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские обзоры и делать прививки.

Кроме того, предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины, подчеркнул президент.

По словам Зеленского, в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

"В 2019 году Всемирная организация здравоохранения впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации. В 2020 году мир столкнулся с очередной глобальной угрозой - вспышкой коронавируса Сovid-19, предотвращения распространения которого в настоящее время остается приоритетом для всего мира", - заявил президент.

Отмечается, что по рекомендациям ВОЗ пока национальным системам здравоохранения требуется в первую очередь устранить все финансовые и другие барьеры, которые могут препятствовать изоляции и обеспечить оперативное тестирование всех подозрений на Сovid-19.

Также в офисе президента напомнили, что в Украине действуют обновленные медицинские стандарты оказания медицинской помощи в случае коронавирусной инфекции и организации противоэпидемических мероприятий, которые согласуются с рекомендациями ВОЗ и являются адаптированными к системе здравоохранения страны.

Напомним, что электронная петиция "Не допустить принудительного тестирования и вакцинации!" набрала 25 тысяч голосов интернет-пользователей, что является необходимым условием для рассмотрения.

"Действующее законодательство предусматривает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО согласие пациента на любое медицинское вмешательство! А потому, просим не допустить возможности принудительного тестирования или вакцинации граждан Украины, учитывая те или иные карантинные мероприятия, обеспечив их естественное право на личную неприкосновенность и уважение достоинства личности", - говорится в тексте петиции.

Также мы сообщали, что вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней во время карантина не прекращалась, однако количество таких прививок в Украине упало на 20%. Это может привести к эпидемиям этих заболеваний.