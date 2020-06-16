Судебное заседание по изменению меры пресечения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, было перенесено в связи с ходатайством защиты подсудимого про отвод судьи.

"Нами была установлена фальсификация при выборе судьи для рассмотрения ходатайства прокуратуры. Вместо 20-ти судей которые есть в Печерском суде Киева, в автоматическом распределении участие принимали только двое",- заявил Дмитрий Ильченко, адвокат Мангера. Он также добавил, что рассмотрение их ходатайства состоится скорее всего завтра.

В свою очередь прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Сенюк заявил, что такими действия сторона защиты и сам Мангер затягивают судебный процесс. Он также добавил, что ходатайство об отводе судьи могут рассмотреть уже сегодня.

Стоит отметить, что сам Мангер в комментарии "Стране" пожаловался на плохое самочувствие и упрекнул следствие в фальсификации дела против него.

"Я плохо себя чувствую, но скажу одно: дело полностью сфальсифицировано, все доказательства, которые сейчас заявляют в суде поддельные и мои адвокаты докажут это, а прокуроры понесут ответственность", - заявил подозреваемый, после чего уехал в сопровождении охраны.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк возле ее дома облили серной кислотой. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Ранее мы писали, что 27 апреля СБУ завершила досудебное расследование в уголовном деле по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации убийства.

Сегодня утром СБУ задержала Мангера, чтобы принудительно доставить его на суд по избранию ему меры пресечения. До этого активисты утверждали, что подозреваемый прячется от суда в больнице и "делает себе справки".