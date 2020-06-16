Парламент Украины на сегодняшнем заседании поддержал создание во втором чтении в стране единого органа интеллектуальной собственности. За документ №2255 проголосовали 245 народных депутатов.

Так, закон вводит двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности.

Согласно ей, Минэкономики будет реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности. А Национальный орган интеллектуальной собственности будет заниматься выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности.

При этом орган будет функционировать как юридическое лицо публичного права (государственная организация) и принадлежать к сфере управления Минэкономики.

Напомним, в августе 2016 года Кабмин ликвидировал Госслужбу интеллектуальной собственности, переложив ее функции на Минэкономики.

4 февраля Верховная Рада Украины приняла за основу законопроекта о создании Нацоргана интеллектуальной собственности, который будет выдавать патенты и свидетельства. Соответствующий законопроект № 2255 в первом чтении поддержали 307 народных депутатов при необходимых 226 голосах.