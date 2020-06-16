В Службе безопасности Украины заметили угрозу стойкому и безопасному функционированию объектов критической инфраструктуры ж/д отрасли из-за неэффективных действий наблюдательного совета АО "Укрзализныця" (УЗ) по вопросам организации и контроля за его финансового-хозяйственной деятельностью.

Об этом в докладной записке от 7 апреля премьеру-министру Денису Шмыгалю сообщил глава СБУ Иван Баканов, передает "Интерфакс-Украина".

Так, по мнению Баканова, нужно дополнительно анализировать эффективность деятельности набсовета УЗ, так как установленный им порядок контроля и регулирования деятельности правления компании не привели к надлежащему экономическому эффекту.

"По выводам специалистов, с 2015 года продолжается постоянное обесценивание активов компании (ориентировочно 13 млрд грн), что, в первую очередь, стало причиной системного невыполнения финпланов, приводит к существенному отставанию темпов капитальных инвестиций на обновление основных фондов по сравнению с их износом. Так, согласно консолидированным отчетам о выполнении финансовых планов УЗ в 2018-2019 гг., не достигнуты плановые показатели почти по всем видам деятельности, из-за чего выполнение планов капитальных инвестиций в 2018 году составило 67,5%, а за девять месяцев 2019 года – 58,6%", - говорится в тексте документа.

Также СБУ считает, что сокращение надлежащего финансирования первоочередных нужд УЗ было связано, в том числе, со значительным увеличением фонда заработной платы, который с 2016 года вырос с 22,3 млрд грн до 44 млрд грн (в первую очередь это касалось руководителей высшего и среднего звена – набсовета, правления, руководителей департаментов, региональных филиалов). Члены набсовета УЗ за период 2018-2019 гг. получили денежные выплаты и премии на сумму около 50 млн грн за якобы "улучшение финансово-экономических показателей общества".

Кроме того, в записке отмечается, что в феврале 2020 года УЗ объявила о публичной закупке с ожидаемой стоимостью более 85 млн грн с покупки консультационных услуг по повышению операционной эффективности, что дублируется с выполнением непосредственных функций и задач, возложенных на главу, членов набсовета и членов правления компании, а также на ее профильные департаменты.

"Таким образом, сформированный набсовет и установленный им в течение 2018-2019 гг. порядок контроля за деятельностью правления общества не содействовали улучшению финансово-экономического положения АО "Укрзализныця", а только обострили существующие проблемы функционирования общества", - подытожили в СБУ.

Исходя из этого глава СБУ считает, что необходимо инициировать перед Мининфраструктуры рассмотрение вопросов об усовершенствовании нормативно-правовых актов, которые позволят усилить контроль государства за принятием управленческих решений набсоветом, в том числе в кадровой политике, руководящими органами, консультантами и менеджментом УЗ.

В свою очередь и.о. члена правления "Укрзализныци", директор по инфраструктуре Роман Веприцкий, которого накануне набсовет компании отстранил от должности, заявил о невозможности возвращения в прибыльность всей ж/д отрасли Украины при дальнейшем управлении УЗ иностранцами, которые входят в набсовет компании.

"Работать на защите интересов Украины и достигать целей для государства и граждан, а также быть эффективным менеджером достаточно сложно, когда в набсовете - пять иностранцев из семи, а работают они на убыточность отрасли, и только два украинца! А важно, чтобы украинцы были большинством и, когда считали необходимым, прислушивались к советам иностранцев. Это важно для такой стратегической компании, как "Укрзализныця", для ее развития", - написал он в Facebook во вторник.

По слова Веприцкого, он выступает против решения набсовета о закрытии 10 из 22 сортировочных станций в стране, а также 350 "малодеятельных ж/д станций", инициированных набсоветом. По его мнению, это ударит по малому и среднему бизнесу и приведет к закрытию предприятий и, соответственно, уменьшению налогов в местные бюджеты.

Также он высказался против сокращения на 70 тыс. сотрудников УЗ в 2020 году, а также приватизации непрофильных активов компании, таких как больницы, санатории, детские лагеря.

Напомним, что в наблюдательный совет АО "Укрзализныця" 6 декабря прошлого года был введен журналист и бывший депутат "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Уже в январе 2020 года Лещенко стал главой комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, который создал наблюдательный совет.

Как выяснилось в апреле за неполных 4 месяца экс-нардеп Лещенко получил от "Укрзализныци" уже более миллиона гривен.