В кабинете главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили три прослушивающих устройства.

Об этом в Телеграм-канале сообщил нардеп Александр Дубинский.

"У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружены 3 прослушивающих устройства. Также ещё одно устройство обнаружено в автомобиле его жены. Предлагаю Ивану Геннадьевичу воспользоваться наработками по розыску тех, кто прослушал Гончарука. И сразу идти с обысками к журналисту Евгению Куксину", - написал Дубинский.

Напомним, прошлой зимой на совещании экс-премьер Гончарук говорил о примитивном понимании экономики президентом Зеленским, после этого запись разговора попала в сеть.

СБУ, расследуя дело о прослушке Гончарука, провела обыски на телеканале Игоря Коломойского "1+1". В спецслужбе заявляли, что файлы прослушки якобы монтировались на компьютере программы расследований на канале.