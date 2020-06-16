В Одессе двое пьяных военных устроили стрельбу неподалеку от детского центра "Молодая гвардия". Теперь нарушители могут сесть в тюрьму на 7 лет.

Об этом во вторник, 16 июня, информирует пресс-служба Управления полиции охраны в Одесской области.

"Ночью около трех часов на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Одесской области поступил сигнал "Тревога" из детского центра "Молодая гвардия". Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили, у детского центра двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые развлекались тем, что стреляли в воздух", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, как только стрелки увидели стражей порядка, они попытались убежать, а один из них даже начал толкать полицейского. Как выяснилось при задержании, нарушителями оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. При осмотре у них были обнаружены и изъяты удостоверения военнослужащих, кастет, два стартовых пистолета и магазины с патронами.

В Одессе пьяные военные устроили стрельбу рядом с детским центром. Фото: Полиция охраны в Одесской области

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет", - добавили в пресс-службе полиции охраны.

Напомним, что недавно во Львовской области пьяный военнослужащий избил фельдшера скорой помощи.

В прошлом месяце мы писали о том, как столичные патрульные задержали гражданина, который в одной из киевских маршруток угрожал пистолетом пассажирам.