Возобновление роста экономики Украины ожидается в период с октября по декабрь 2020 года. Такой прогноз сегодня на пресс-конференции озвучил глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает "Интерфакс-Украина".

"На третий квартал ожидаем возобновления торговли, производства и на четвертый - ожидаем уже рост", - заявил Петрашко.

В то же время такой прогноз предусматривает, что количество заболевших COVID-19 не будет существенно увеличиваться, подчеркнул министр.

Ранее "Страна" писала о том, что Всемирный банк считает, что коронавирус погрузил мировую экономику в худший кризис со времен Второй мировой.

Также мы сообщали, что по данным Минэкономики, ВВП Украины за четыре месяца упал на 5%.