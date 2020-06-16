В Украине поменяется формула расчета за газ. Если сейчас потребители платят за кубы, то будут - за киловатт-часы. Это нововведение прописано в законопроекте №2553, который парламент принял в первом чтении.

Отказ от практики мерять газ в кубах и переход на тарификацию не столько самого газа, сколько вырабатываемой из него энергии соответствует требованиям европейского Энергетического сообщества, членом которого является наша страна.

Формально такой подход выгоден потребителю, так как нужно будет платить не за объем, а за тепло.

"Прекратятся дискуссии о плохом газе и хорошем чайнике, который закипает на 20 минут дольше", - шутит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. Он имеет в виду жалобы людей, что поставщики "разбавляют" газ. Украинцы нередко сетуют, что счетчик мотает, а в доме холодно, и газ на плите "горит желтым" и "не варит". То есть, после принятия нового закона, платить нужно будет только за энергетические свойства газа, и в теории можно будет экономить.

Впрочем, не факт, что так оно и будет.

"К разработке этого проекта ни одна потребительская организация не была допущена. В нем учтены исключительно интересы самих газовщиков. Теперь они смогут зарабатывать еще больше. Наши предложения хоть как-то защитить людей так и не услышали", - рассказал "Стране" руководитель НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев (он был в рабочей группе по этому законопроекту).

"Страна" разбиралась, что означает переход с кубов на киловатт-часы и как это скажется на газовых платежках.

Для людей или европейских трейдеров?

Как указано в пояснительной записке, газовый рынок переходит на расчеты по энергетических единицам, то есть, из кубов в киловатт-часы. Что это значит на практике?

Во-первых, газ будет оцениваться, как и другой товар - по качеству. Основным критерием качества газа является его способность вырабатывать энергию. Это показывает калорийность газа. Она может составлять пять тысяч килокалорий на куб, а может 7-8 тысяч. В Украине есть стандарт по газу - его калорийность должна быть не ниже 7,6 тысяч килокалорий на куб. Но на практике его редко проверяют. Отсюда - жалобы потребителей, что газовщики "бодяжат" газ, то есть, понижают его калорийность за счет различных смесей, а тарифицируют как и положено - за каждый куб.

В платежках и сейчас указывается, сколько газа сжег потребитель в киловатт-часах, но только для информации. Платить все равно нужно за кубы.

То есть, как указано в пояснительной записке, по новой схеме потребители смогут платить меньше за менее качественный газ.

Во-вторых, газ приводится к тем параметрам, которыми привык мерить этот ресурс Евросоюз, что создает предпосылки для интеграции нашего газового рынка в европейский.

Стоит отметить, что это законопроект был подан в Раду еще в конце прошлого года, но полгода у депутатов не доходили до него руки. "Вспомнили" о проекте не случайно. Его готовят к заходу на наш рынок европейских газовых трейдеров, которым расчет в энергетических единицах, а не в куба более привычный, - считает Корольчук. Под этих же европейских трейдеров в меморандуме с МВФ прописали упрощенную схему смены поставщика газа для потребителя, о чем уже писала "Страна".

В пояснительной записке к проекту также говорится, что передох на киловатт/часы станет условием "привлечения европейский партнеров к использованию ГТС Украины и газовых хранилищ".

Сколько киловатт в кубе

Формулы для перевода потребленных кубов газа в энергетические единицы НКРЭ разработал еще в 2017 году.

К примеру, чтобы определить количество энергии газа в киловатт-часах нужно умножить объем в кубах (приведенный к стандартным условиям) на средневзвешенное значение высшей температуры сгорания (измеряется в кВтч/ куб.м). Последнее в свою очередь определяется по отдельной "двухэтажной" формуле, где учитывается теплота сгорания газа за определенный день, количество дней, объемы газа. Если в трубу заходит разный по калорийности газ, то есть своя формула и т.д.

В общем в этом постановлении НКРЭ десятки различных формул под различные условия. Разобраться в них "человеку с улицы" не так-то просто.

И с этим могут быть проблемы.

Дело в том, что сейчас расход кухонного газа или газа для отопления домах меряется в кубах (в многоэтажках по счетчику его переводят в гигакалории).

При всех минусах (скажем, непонятно какое качество газа), человек может легко посчитать, сколько ему платить и правильно ли начислили - объем потребленного газа в кубах нужно просто умножить на тариф.

По новой системе сделать это не так просто.

"Вам просто скажут, что вы должны за столько-то киловат-часов, а как проверить - правильно это или нет - неясно. Потребитель не сможет проконтролировать правильность начисления, а у поставщика появляется возможность для всякого рода "округлений" в свою пользу, так как формулы предусматривают использование различных коэффициентов (скажем, по приведению газа к стандартным условиям). К примеру, можно использовать коэффициент 1,25, а можно -1, 27. На кубе газа это копейки, а на миллиардах кубов - существенная сумма дополнительного заработка для газовщиков", - говорит Рябцев.

В то же время в проекте не предусмотрено мер защиты или хотя бы достаточного информирования потребителей - чтобы человек в любой момент мог обратиться в поставляющую компанию и там ему детально пояснили, почему в платеже именно такая цифра, как это делается в той же Европе, на которую мы равняемся - добавил эксперт.

Поэтому, по мнению Рябцева, переход с кубов на киловатт-часы позволит газовщикам зарабатывать больше, а для украинцев, соответственно, появляются риски новых "космических платежек".

Проблему можно частично решить, установив новые счетчики, которые будут считать сразу потребление газа в энергетических единицах.

Но, как указано в выводах бюджетного комитета, на эти цели понадобится порядка 100 млрд гривен. И в бюджете они не предусмотрены. То есть, их должны будут ставить либо газовщики (но тогда стоимость счетчиков они заложат в тариф), либо люди за свой счет. "Не исключено, что со временем нас всех заставят поменять счетчики за свой счет", - говорит Корольчук

В Главном научно-экспертном управлении ВР отмечают, что так как качество теперь будет главным параметром газа, нужно было бы пересмотреть и нормативы качества, подогнав их под европейские. К примеру, учитывать не только теплоту сгорания газа, но и множество других показателей, к примеру, точку росы влажности и углеводородов, содержание азота, серы и т.д. При этом переход на новую формулу тарификации должен сопровождаться мониторингом качества газа и реализации права потребителей на компенсации в случае поставок ресурса плохого качества. Но в новом проекте всего этого пока нет, и неясно, будут ли внесены соответствующие правки ко второму чтению.