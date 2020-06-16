В среду, 17 июня, в западных областях Украины, а также в северных регионах ожидаются грозовые дожди. На юге и востоке страны будет жарко, осадков не ожидается. Температура воздуха снизится только к понедельнику, 22 июня.

Об этом в Facebook 16 июня сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, в ближайшее время в западных областях страны будет господствовать всеобъемлющая влажная воздушная масса, поэтому там ожидаются дожди и грозы.

"Дожди с грозами завтра, 17 июня, также вероятны в северных областях Украины и локально - в центральных.

На юге и востоке - без осадков, лишь на Харьковщине днем ​​шанс для периодического дождя с грозой", - написала Диденко.

По данным синоптика, ветер ожидается юго-восточный, умеренный, временами порывистый. Диденко предупреждает, что небольшой или умеренный дождь при нынешней синоптической ситуации может мгновенно переходить в сильный ливень с шквалом и даже градом.

Температура воздуха в стране, по прогнозам, особо не изменится: завтра днем ​​в Украине +25...+30 градусов, на востоке до +32, на западе +22...+27 градусов. В Киеве среда будет с дождем и грозой, +26...+28 градусов.

"Вторая половина недели раскалится до +30 и выше, однако уже в понедельник, 22 июня, станет значительно прохладнее", - сообщила Диденко.

Напомним, вчера в центре Киева от непогоды падали деревья и плавали машины.

Также мы писали, что в начале недели на Украину обрушились грозы и дожди.