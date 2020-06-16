Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на украинского художника и телеведущего канала "Прямой" Сергея Пояркова из-за угроз или насилия в его адрес. Заседание назначено на 30 июня.

Об этом говорится в материалах суда на портале Судебная власть Украины.

Так, Зеленский в данном судебном процессе является потерпевшим, а Поярков обвиняемым. Шевченковский районный суд Киева рассмотрит это дело 30 июня. Начало заседания в 13:30.

Напомним, Поярков присоединился к митингу на Майдане в Киеве, посвященному первому году президентства Владимира Зеленского. Он надел шутовскую шапку и попытался спародировать речь нынешнего главы государства.

Также "Страна" писала, что в начале января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой" из-за жалобы на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского.

Члены Нацсовета не уточнили, какой именно выпуск стал предметом рассмотрения. Вероятно, речь шла о выпуске программы "Поярков News" от 27 декабря 2019 года, в котором ведущий назвал Зеленского "маленьким чмом", "криворожским ссыкунчиком", а его отца назвал "тупым".