Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, согласно которому государственные органы смогут пользоваться облачными сервисами.

За это решение проголосовали 280 депутатов на заседании парламента во вторник, 16 июня.

Согласно проекту закона №2655 государственные органы и предприятия, а также местные власти получат возможность пользоваться сервисами поставщиков облачных услуг, перечень которых будет утверждать Кабинет министров.

Документ предполагает использование следующих облачных услуг: инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (PaaS), программное обеспечение как услуга (SaaS), безопасность как услуга (SECaaS) и другие.

По задумке авторов законопроекта, их инициатива поможет внедрить новейшие информационно-коммуникационные технологии в публичном секторе. Ожидается, что проект закона создаст эффективные условия для использования государственных ресурсов в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Украине.

"В случае хотя бы частичной реализации стратегии Cloud First (примерно 50% потребностей в ИТ сфере будет удовлетворяться за счет облачных услуг, а не капитальных инвестиций), совокупная экономия может достичь 40 млрд грн за период 2020-2024 годы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы уверены, что реализация комплекса мер, прописанных в документе, поможет сэкономить бюджетные средства и подтолкнет реализацию проектов электронного управления, дистанционного обучения и обеспечения большей доступности государственных услуг физическим и юридическим лицам. Также в случае вступления законопроекта в силу, в Украину могут поступить более 10 млрд грн частных инвестиций в ближайшие пять лет.

Так, на законодательном уровне документ предлагает:

определить понятия "облачных вычислений", "облачных услуг", "поставщика облачных услуг", "пользователя облачных услуг", "облачных ресурсов", а также "центра обработки данных (ЦОД)";

ввести в терминологию украинского законодательства определения и перечень облачных услуг, способы их предоставления, установить требования к поставщикам облачных услуг для публичных заказчиков;

установить правовые основы предоставления облачных услуг;

определить особенности предоставления и потребления облачных услуг госорганами, органами местного самоуправления, а также особенности обработки персональных данных и защиты информации при предоставлении облачных услуг.

Примечательно, что пока депутаты трудятся над внедрением передовых информационных технологий в госорганы, качественного интернета до сих пор нет в 40% украинских школ.

Как ранее сообщала "Страна", на данный момент власти также работают над тем, чтобы американская цифровая платежная система PayPal заработала в Украине.