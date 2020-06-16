В Офисе генерального прокурора Украины подали ходатайство в суд о взятии бывшего президента Петра Порошенко под стражу с альтернативой залога в 10 миллионов гривен по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, по которому ему вручили подозрение.

Об этом во вторник, 16 июня, сообщает юрист Андрей Портнов в своем Телеграм-канале.

"Офис генерального прокурора ходатайствует перед судом о взятии Порошенко под стражу с альтернативой залога в 10 миллионов гривен по делу, в котором ему ГБР вручило подозрение", - написал Портнов.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", 10 млн гривен для Порошенко вполне подъемная сумма, поэтому даже если его арестуют, он очень скоро окажется на свободе под залог.

"С другой стороны, как уже писала "Страна", конкретно по этому делу залог вряд ли может быть больше, потому что весь ущерб государству - это лишь сумма зарплаты, которую получил после своего назначения на должность Семочко. А там суммы совсем не космические", - говорится в сообщении.

Напомним, подозрение Порошенко было объявлено 10 июня по делу о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. "Страна" подробно описывала, как это было. Рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту Печерский суд Киева планирует в четверг, 18 июня.

Ранее Ирина Венедиктова заявила, что Офис генпрокурора подаст ходатайство в суд об избрании меры пресечения для Порошенко.