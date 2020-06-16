15 июня, в первый день работы пунктов пропуска в Крыму после карантина, административную границу между аннексированным полуостровом и Херсонской областью пересекли 458 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

16 июня контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" продолжают функционировать в штатном режиме.

"За прошедшие сутки в КПВВ пограничники оформили 458 человек, из них - в направлении аннексированного полуострова последовало 152 гражданина, а на материковую часть Украины вернулось 306 граждан", - сообщили в Госпогранслужбе.

Кроме того, в Госпогранслужбе заявляют что все прибывающие на материковую часть Украины обязаны установить мобильное приложение "Дій вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию.

Между тем, 13 июня Кабинет министров Украины отменил обсервацию для граждан страны, которые прибывают из ОРДЛО и Крыма.

Также мы писали, что в Крыму с 1 июля объявили курортный сезон.