Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом гласит текст президентского указа №228/2020 от 16 июня.

"Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Советник Зеленского Демченко стал первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Скриншот: сайт Президента Украины

Напомним, Демченко присутствовал в составе украинской делегации на переговорах по Донбассу, которые недавно прошли в Париже.

Ранее мы писали, что в октябре 2018 года Демченко представлял Украину в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, временно сменив на этом посту Леонида Кучму.