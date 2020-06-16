В Ровенской области правоохранители изъяли партию янтаря на 1,2 млн долларов общим весом более 850 килограммов. Среди драгоценных камней есть те, которые имеют историческую ценность.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 16 июня, сотрудники управления стратегических расследований в Ровенской области, следственного управления областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры Ровенской области проводят санкционированные обыски по месту хранения драгоценных камней", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля. Отмечается, что было изъято янтаря весом более 850 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет 1,2 миллиона долларов США.

Сообщается, что при экспорте злоумышленники использовали поддельные документы о его происхождении.

Фото: Нацполиция Украины

Отмечается также, что среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на "черном" рынке начинается от $10 тысяч.

Ранее мы писали, что в Украине приняли законы для легализации добычи янтаря. "Страна" анализировала, как они будут работать.

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