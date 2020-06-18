Сегодня четверг, 18 июня. Предлагаем вниманию читателей гороскоп на этот день для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнам следует проявить деликатность в общении со своими близкими. Постарайтесь не обидеть их ни словом ни делом. Поэтому лучше больше слушайте, а советы давайте только, если вас об этом попросят.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцов ждет насыщенный день, полный ярких и положительных эмоций. Разделите их со своим ближайшим окружением. Празднуйте и веселитесь, если есть повод. Но алкогольными напитками злоупотреблять не стоит.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецам рекомендовано не расслабляться и контролировать все происходящее вокруг. Недоброжелатели могут захотеть подставить подножку или добавить ложку дегтя в ваше дело. Не поддавайтесь на провокации.

Рак (22.06 - 22.07)

В этот день Ракам важно трезво оценивать ситуацию, не тешить себя иллюзиями и не витать в облаках. Чем честнее вы будете к себе, тем вероятнее, что вам удастся разрешить волнующий вопрос в ближайшее время.

Лев (23.07 - 23.08)

Львов сегодня ждут хорошие новости. Примите их с благодарностью. День отлично подойдет для планирования своих личных и семейных дел. Это касается не только текущей недели, но и всего лета.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам нужно настроиться на работу, быть внимательнее и постараться увеличить свою продуктивность. Не исключены важные переговоры. В ходе диалога уверенно гните свою линию, однако сохраняйте самообладание и корректность.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам рекомендовано заняться уборкой в доме и наведением порядка, в том числе в документах. Проверьте оплату по своим счетам, подсчитайте финансы. Если брали в долг - пора возвращать. Если одалживали сами - напомните об этом.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В этот день Скорпионам нужно внимательно прислушиваться к своему самочувствию. Если вас что-то будет смущать, то лучше обратитесь к врачу. В это же время нужно сделать упор на здоровое питание и соблюдение режима сна.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам важно уделить должное внимание своим друзьям и близким, которые будут писать или звонить. Даже если будете очень заняты. Помните, что совсем недавно вы обращались к ним и они не оттолкнули вас.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам нужно взять в разработку и для обдумывания новые идеи, которые могут внезапно возникнуть. В первоначальном виде воплощать их не стоит, а вот в доработанном - вполне, это будет интересно.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям в этот день придется наконец сделать выбор. Оттягивать дальше уже некуда. Прислушивайтесь и к сердцу, и к разуму - таким образом ваше решение будет сбалансированным и в целом вы должны остаться ним довольны.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыб ждет много разного общения. Не все коммуникации к чему-то приведут или окажутся полезными. Но отталкивать никого не стоит, поскольку изначально вы не будете знать, где вас ожидает нечто важное.

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