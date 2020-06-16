В Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили из-за нецелесообразности не открывать детские оздоровительные лагеря ранее 1 июля

Об этом сообщает правительственный портал во вторник, 16 июня.

Как заявил во время доклада о состоянии ситуации с детскими оздоровительными лагерями глава Минздрава Максим Степанов, несмотря на необходимость оздоровить этим летом больше 1,2 млн детей, большинство из которых являются представителями льготных категорий населения, клиническая ситуация по COVID-19 остается достаточно напряженной.

Кроме того, чиновники сообщают о возможных вспышках в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных, так как это было в 2018-2019 годах. В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная доля которых сейчас непосредственно работают с COVID-19, подчеркнул Степанов.

Также, как отметил Степанов, дети будут приезжать в детские лагеря из разных регионов, в которых разная эпидемиологическая ситуация, что может способствовать распространению коронавируса между регионами Украины.

Помимо этого в лагерях для детей установили недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм.

"В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время преждевременно. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не раньше. Нам нужно дополнительно отследить эпидемическую ситуацию, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина... 22 июня станет дополнительной датой, когда можно будет принимать решение о возможном открытии детских лагерей", - заявил Степанов.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгал заявил, что имеет большие сомнения относительно открытия детских лагерей в этом году, однако обещал подумать об этом после отчета ведомств.

Также мы писали, что главный санврач Виктор Ляшко против открытия детских летних лагерей в Украине в этом году