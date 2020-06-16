Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину договориться с другими странами о приобретении вакцины от коронавирусной болезни Covid-19, если она будет разработана.

Об этом во вторник, 16 июня, информирует Офис президента по итогам очередного селекторного совещания у Зеленского.

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - заявил глава государства.

Напомним, что на днях Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали договор с британской фармацевтической компанией AstraZeneca на закупку вакцины от коронавируса, которая уже находится в разработке.

Ранее мы писали, что в немецких лабораториях ученые уже тестируют украинский препарат, который используется при лечении больных Covid-19.