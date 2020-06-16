Новый статус Украины в НАТО не решает спор с Венгрией. Фото: Flickr

Тот факт, что Украина стала партнером Североатлантического альянса с расширенными возможностями, не снимает вопрос о блокировке Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО из-за языкового закона. 

Об этом со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга пишет "Интерфакс-Украина".

"Союзники по НАТО приняли решение предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями, потому что Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО. Это – путь дальнейшего углубления нашего партнерства с Украиной", - сказал Столтенберг. 

Впрочем, по его словам, актуальной остается проблема блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией по причине языкового закона. Генсек НАТО надеется, что решение этого вопроса удастся найти. 

Напомним, в НАТО объяснили, зачем расширили партнёрство с Украиной и заявили, что это не сигнал о членстве.

Также мы писали, что в МИД РФ связали предоставление Украине статуса партнера НАТО с войной на Донбассе.

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