Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует ужесточить административную ответственность за несоблюдение масочного режима в Украине. Он призвал глав областных госадминистраций "держать эпидемию под контролем".

Об этом он сообщил на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет правительственный портал.

По словам Шмыгаля, главы областных государственных администраций имеют достаточно полномочий, чтобы в своих регионах не допускать резкого роста количества больных Covid-19. Поэтому он призвал их держать эпидемию под контролем и объяснять обществу, что смягчение карантина не является его отменой.

"Людям надо разъяснять эти вопросы. О соблюдении социальной дистанции, о соблюдении масочного режима", - сказал он.

Также премьер-министр Украины добавил, что Кабмин готов пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но средства индивидуальной защиты в помещениях еще долго будут актуальны.

"Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте, пока мы видим незначительный, но рост количества подтвержденных больных. Для того, чтобы не допустить в определенный момент экспоненциального роста заболевших и перегрузки медицинских учреждений, надо действовать сейчас", - - сказал Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 16 июня, в Украине зафиксировано 32 476 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки зарегистрировали 666 новых заболевших Covid-19.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский после заражения супруги коронавирусом потребовал от украинцев соблюдать дистанцию и носить маски.

Также мы писали, что в МОЗ объяснили украинцам, как правильно носить маски в летнюю жару. В принципе, правила использования средств индивидуальной защиты в теплое время года такие же, как и в любое другое. Только в жару маску следует менять чаще - по мере того, как она становится влажной.