В России внезапно скончалась 38-летняя Алена Верди, которая получила скандальную известность из-за того, что, не имея диплома пластического хирурга, бралась за сложные операции, в результате которых многие женщины были попросту изуродованы. После этого так называемый "хирург" получила прозвище "доктор Франкенштейн".

Лжехирург умерла в Краснодаре, где практиковала в последние годы. За несколько дней до ее смерти должно было состояться первое заседание суда по возбужденному против нее уголовному делу, однако его перенесли, поскольку подсудимая была госпитализирована из-за приема большой дозы лекарственных препаратов и впала в кому.

Один из дипломов об образовании, которые Верди предоставляла по месту работы, был выдан киевским Национальным медицинским университетом имени Богомольца, который девушка якобы окончила в 2005 году. Как выяснили следователи, студентки с такими данными в списках вуза не обнаружено, пишут российские СМИ.

Серьезные неприятности у Алены Верди начались в 2017 году, когда в Краснодаре скончалась ее пациентка. Однако для "хирурга" все обернулось лишь штрафом. А в 2019 году на Верди завели уголовное дело по жалобе одной из ее пациенток. В процессе расследования число пострадавших от скальпеля Верди в уголовном деле увеличилось до 7 человек: вывернутые веки, бугор в паху из-за забытой во время операции резинки от перчатки, "исчезнувший" во время ринопластики каркас переносицы и другие последствия хирургических вмешательств.

При этом увечья женщин были признаны неопасными для жизни и подследственную перевели из СИЗО под домашний арест. Накануне начала судебного процесса Алену Верди обнаружили дома без сознания.

По информации российских СМИ, женщина получила ударную дозу инсулина, что и привело к гипогликемической коме. Самостоятельно лжехирург дышать не могла, поэтому ее подключили к аппарату ИВЛ. Однако позже женщина скончалась от остановки сердца.

"По факту гибели 38-летней местной жительницы организована доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По информации российских СМИ, еще во время пребывания в СИЗО Алена Верди написала письмо, в котором упрекнула бывшую пациентку в желании добиться для нее наказания и сообщила, что сидеть в тюрьме она все равно не будет.

"Ты довольна? 6 лет мне достаточно? Или мало? Ты как думаешь? Только вот разочарую я тебя, извини. Не буду я сидеть. Лежать буду. Успокоенно, смиренно и уже ни о чем не думать", - написала Алена Верди.

Также стоит отметить, что друзья Алены Верди догадывались, что ее дипломы липовые и считали, что у женщины серьезные психологические проблемы. О ее патологической тяге к хирургическим вмешательствам рассказал ее друг Артем Черниенко. По его словам, Верди делала сама себе липосакцию на животе и ногах, а также самостоятельно меняла форму своих ушей, оставив большие шрамы.

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