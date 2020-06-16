В грядущую пятницу, 19 июня, в Хмельницком городском районном суде состоится заседание по делу о нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским, который вместе с сотрудниками своего Офиса посетил местную кофейню в ходе своего рабочего визита в Хмельницкую область.

Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в суде, передают "Украинские Новости".

Там отметили, что заседание начнется в 09:00. Зеленскому грозит 17 или 34 тысячи гривен штрафа.

Напомним, во время рабочей встречи в Хмельницком 3 июня президент Украины сделал кофе-брейк в местной кофейне, которая должна была быть еще закрытой на карантин в соответствии с постановлением Кабмина. Судя по обнародованным фото, первые лица государства большой компанией (свыше 5 человек) устроились внутри заведения, чтобы выпить эспрессо.

Уже 10 июня в Нацполиции сообщили, что материалы о нарушении карантина Зеленским, работниками его Офиса и другими чиновниками в Хмельницком переданы в суд.

Ранее гланый санитарный врач и замминистра здравоохранения Украины уверял, что президент не нарушал карантин, а инспектировал заведение.