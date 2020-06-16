Бывшему "министру обороны ДНР", россиянину Игорю Гиркину (Стрелкову) заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Его объявили в розыск, а суд дал разрешение на принудительный привод подозреваемого в суд для избрания меры пресечения.

Об этом 16 июня в Telegram-канале сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Под процессуальным руководством Департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч .2 ст.438 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование, по данным Офиса генпрокурора, установило, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины.

"В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенное здание на территории г.Славянск, где пытали, наносили побои, вызывали ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию. Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали", - сказано в сообщении.

Отметим, что в казни депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, а также двух Юрия Поправко и Юрия Дяковского Игорь Гиркин признался в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, что Гиркин проходит подозреваемым по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году рейсе МН17. Судебные слушания по нему сейчас проводятся в Нидерландах. Однако Гиркин и другие подозреваемые на них не явились.

Также мы подробно писали об интервью, которое Гиркин дал в мае журналисту Дмитрию Гордону. После этого под его офисом начались протесты националистов. Сам же Гордон заявил, что подготовил соответствующее интервью в содружестве с украинскими спецслужбами.