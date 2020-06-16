В столкновениях в Дижоне, которые продолжаются уже несколько дней между арабским и чеченским население французского города, вчера вечером приняли участие около 100 человек.

Об этом во вторник, 16 июня, сообщает французское телевидение.

Для подавления бунта в город направили полицейский спецназ, которые задержал несколько человек. Однако, по данным канала, среди них нет выходцев из Чечни.

Кроме того, по данным пресс-службы МВД Франции, в связи с беспорядками было начато расследование.

"Начато расследование с целью установить обстоятельства, при которых произошли столкновения, установить личности всех причастных к недопустимым действиям и привлечь их к ответственности", - говорится в сообщении.

В интервью местной газете Le Bien Public человек, который представился выходцем из Чечни, сказал, что чеченцы намеревались отомстить за нападение местных наркоторговцев (выходцев из Магриба) на 16-летнего подростка.

"Нас было около 100 человек со всей Франции, а также из Бельгии и Германии. Мы не собирались разграблять город или расстреливать людей", - сказал он.

Как сообщалось, в ходе столкновений местных преступных группировок в Дижоне пострадали 11 человек. В город съезжаются представители чеченской диаспоры со всей Франции. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами наркобанды.

Накануне в городе полиция применяла слезоточивый газ для разгона вспыхнувших там беспорядков, устроенных чеченской диаспорой.

Напомним, полицейские в США пожаловались на ненависть и неблагодарность американцев во время беспорядков.

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