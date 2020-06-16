В США спустя 17 лет возобновляют смертную казнь. Этим летом казнят четырех преступников
Соединенные Штаты Америки возобновляют смертную казнь на федеральном уровне впервые почти за два десятилетия. Этим летом казнят четырех преступников - насильников и убийц детей. Им введут препарат, который приводит к остановке дыхания.
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США, опубликованном 15 июня.
"Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами. Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - заявил Барр.
В Минюсте США уточнили, что речь идет о четырех преступниках, приговоренных к смерти за убийство детей. Двое из них также были признаны виновными в изнасиловании несовершеннолетних. Казни осужденных запланированы на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа этого года. Преступникам введут препарат, который приводит к остановке дыхания.
По данным СМИ, в последний раз федеральные власти США приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. При этом в последние годы высшая мера наказания применялась на уровне властей штатов.
Напомним, в декабре 2019 года суд отклонил ходатайство администрации Трампа, которая пыталась отменить временные запреты на исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне.
Также "Страна" писала, что в Уганде решили вернуть смертную казнь за гомосексуализм. Законодательный акт, известный под названием "Убить геев", уже действовал в стране, но был отменен в 2014 году из-за технических замечаний, но сейчас правительство планирует возобновить его.