На границе между Индией и Китаем, в восточной части индийской области Ладакх, возобновились столкновения. Минувшей ночью там погибли трое индийских военнослужащих.

Об этом 16 июня со ссылкой на заявление армии Индии пишет "Интерфакс".

"В долине Галван (спорный участок на индийско-китайской границе - Ред.) ночью произошло силовое противостояние, что повлекло жертвы с обеих сторон. С индийской стороны погибли офицер и двое солдат", - говорится в заявлении армии.

Высокопоставленные представители военного командования с обеих сторон проводят встречу на месте военных действий "для урегулирования ситуации". По данным индийских СМИ, напряжение на указанном участке границы нарастает в связи с наращиванием военного присутствия Китая в регионе.

По данным телеканала CNN, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что накануне "индийские войска дважды пересекли линию границы с целью совершения незаконных действий, а также совершали провокационные действия и нападали на китайских военнослужащих, что привело к серьезному физическому конфликту между двумя сторонами".

Напряженность вдоль границы между двумя сторонами возросла в прошлом месяце. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении Линии фактического контроля - демаркационной линии между Индией и Китаем в восточной части Ладакха.

Напомним, недавно парламент Непала начал обсуждать аннексию спорной с Индией территории в Гималаях.