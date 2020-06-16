Сопредседатель фракции "Оппозиционнная платформа - За жизнь" Юрий Бойко на сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины заявил в своем выступлении с трибуны, что не будет голосовать на программу правительства.

Его заявление цитирует пресс-служба ОПЗЖ во вторник, 16 июня.

"Главное предвыборное обещание – достижение мира на Донбассе и прекращение военного конфликта – остались на бумаге. Продолжаются боевые действия, гибнут люди. Единственным бесконфликтным и международно признанным путем для этого является реализация Минских соглашений, но Кабмин Шмыгаля это не интересует, и никаких усилий в этом направлении они не собираются предпринимать", – сказал Бойко.

Также он добавил, что вместо мира, развития экономики и защиты национальных интересов приоритетом для "этого Кабмина является выполнение прихотей МВФ".

"На этой неделе нам предлагают принять программу правительства, которая является просто очередной красочной декларацией, ведь настоящая программа уже принята. Кабмин вместе с Нацбанком подписал Меморандум с МВФ, где отказано в поддержке врачам и педагогам, идет дальнейшее наступление на бизнес, отсутствуют какие-либо намерения власти реально улучшить экономическое положение страны и людей, а продвижение имиджа Украины как "надежного предсказуемого партнера" выглядит издевательски. Никаких условий для привлечения инвестиций эта власть создавать не собирается", - добавил он.

Бойко заявляет, что правительство Шмыгаля должно быть отправлено в отставку и за программу Кабмина фракция голосовать не будет.

Напомним, 4 июня Бойко заявил, что "Оппоплатформа" инициирует отставку нынешнего правительства.

Ранее "Страна" подробно описывала, что написано в годовой программе Кабмина Шмыгаля.