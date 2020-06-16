На похоронах российского писатель-сатирика Анатолия Трушкина, который скончался 10 июня после долгих попыток побороть тяжелую форму коронавируса, произошел скандал. На церемонию пришел мужчина, который представился помощником Петросяна и украл из машины главы ритуальной службы полмиллиона рублей.

Об этом со ссылкой на сына художника Никаса Сафронова Луку Затравкина, пишет "Собеседник".

"Глава ритуальной службы, занимающийся организацией похорон, приехал к церкви, где прощались с Трушкиным, в десять часов утра. Примерно в это же время там появился молодой человек, представившийся Николаем. Он сказал, что является помощником Петросяна. Мол, Евгений Ваганович велел ему помогать семье Трушкина. Николай сообщил, что сам Петросян не приедет, так как боится инфекции", - рассказал Затравкин.

По его словам, мужчина не вел себя подозрительно, а, напротив, втерся к присутствующим в доверие. Он покупал свечи, помогал нести гроб в церкви, встречал венок от Владимира Винокура. Однако, по словам сына художника, после этого молодой человек вскрыл машину главы ритуальной службы, похитил барсетку с крупной суммой денег и скрылся.

Пропажу заметили почти сразу. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, но задержать похитителя им не удалось. Из-за масочного режима рассмотреть лицо мужчины присутствующим на похоронах не удалось. Однако один раз преступник все же снимал маску - когда выходил покурить с главой ритуальной службы.

По словам Затравкина, грабитель действовал не один, так как рядом с местом похорон стояла машина его подельников. Сейчас, утверждает сын художника, полиция уже сняла отпечатки пальцев вора и составила фоторобот.

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