Иностранцы без удостоверяющих личность документов смогут узаконить свое нахождение в Украине при условии проживания на ее территории не менее двух лет. Предусматривающий эту норму законопроект сегодня принят Верховной Радой, сообщается на сайте парламента.



Закон определяет процедуру признания иностранца лицом без гражданства, позволяющую законно находиться на территории Украины, получить вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.



Таким образом, люди, получившие статус лица без гражданства и проживающие в таком статусе на территории Украины более двух лет смогут получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.



Ранее "Страна" рассказывала историю темнокожего киевского асфальтоукладчика Бена, который почти восемь лет живет и работает в Украине нелегально, а в декабре 2019 он попросил Зеленского о гражданстве, но до сих пор так и не получил паспорт.

Также мы сообщали, что гражданин Узбекистана переправлял горными тропами нелегалов из Украины в Румынию.