Во вторник, 16 июня, избранный в прошлом году в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" Денис Маслов принял присягу народного депутата.

Трансляцию заседания Рады опубликовала "Страна".

Председатель парламента Дмитрий Разумков на пленарном заседании во вторник объявил о том, что ЦИК признала избранным народным депутатом от "Слуги народа" Дениса Маслова, после чего Маслов принял присягу нардепа.

Как известно 36-летний депутат был включен в партийный список "Слуги народа" как совладелец и директор компании "Авин трейд", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Также он является владельцем и директором адвокатского объединения "Лоуатек".

Перед этим Маслов работал судьей Днепровского районного суда Каменского (Днепропетровская область).

Напомним, Маслов получил от ЦИК мандат депутата после того, как нардеп Александр Ткаченко досрочно прекратил свои полномочия, став министром культуры и информационной политики.