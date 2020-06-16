Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.

Об этом со ссылкой на Пескова сообщает ТАСС, во вторник, 16 июня.

По его словам, "учитывая характер НАТО и изначальные цели, для которых оно создавалось как механизм конфронтации" Москва внимательно следит за тем, как Североатлантический альянс "абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах".

"Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", - добавил Песков.

Напомним, 12 июня Украине дали статус участника Партнерства расширенных возможностей НАТО. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что статус партнера позволит украинским вооруженным силам участвовать в дополнительных учениях с войсками альянса. Он также отметил, что теперь Киев будет "лучше проинформирован о рисках для своей безопасности".

Стоит отметить, что в НАТО объяснили, зачем расширили партнёрство с Украиной. Статус нашей страны как партнера с расширенными возможностями не является сигналом о каких-то решение относительно членства.