Беларусь может найти альтернативу российскому газу так же, как это было и в случае с нефтью. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко.

"Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", - сказал Лукашенко, сообщает госагентство "БелТА".

Напомним, официальный Минск с конца 2019 года предлагает снизить цену на газ для республики. В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко настаивал на внутрироссийских ценах на газ для его страны и возмущался тем, что "Газпром" зарабатывает на Беларуси в три раза больше, чем на Германии.

Также мы сообщали, что по итогам встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, Россия в 2020 году продолжит поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб. м.