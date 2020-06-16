Через пункт пропуска "Шегини" снова пускают машины. Фото: dpsu.gov.ua

В ночь с 15 на 16 июня Польша возобновила движение автотранспорта через пункт пропуска "Медика", украинская сторона открыла для машин пункт пропуска "Шегини", расположенный напротив. 

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Всего по состоянию на утро вторника на границе с Польшей функционируют четыре пункта пропуска для автомобильного сообщения:

  • "Краковец" - "Корчевая",
  • "Рава-Русская" - "Гребенное",
  • "Ягодин" - "Дорогуск",
  • "Шегини" - "Медика".

Пешеходное сообщение осуществляется только в пункте пропуска "Шегини" - "Медика", где с начала июня отмечается рост пассажиропотока и скопление людей перед польским пунктом пропуска из-за продолжительных контрольных и санитарных мероприятий. 

Напомним, Кабмин решил возобновить пропуска в "Шегинях" и пяти других пунктов пропуска на границе с Польшей еще 20 мая. Согласно этому решению, Госпогранслужба Украины готова начать осуществление пропускных операций в автомобильных пунктах пропуска "Смильница" - "Кросценко", "Угринов" - "Долгобычив", "Грушев" - "Будомеж" и "Устилуг" - "Зосин" сразу, как только смежная сторона возобновит пропуск.

Напомним, в начале июня на пешем переходе "Шегини" люди стояли в очереди в Польшу почти сутки.

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