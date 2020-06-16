В северной части Франции в городе Отмон вандалы осквернили памятник президенту страны, основателю Пятой республики Шарлю де Голлю. Монумент облили краской и оставили надпись "работорговец".

Об этом сообщает издание AFP во вторник, 16 июня.

Это случилось на фоне протестов, которые охватили США и Европу, а также возобновления споров по поводу истории колониализма, работорговли и памятникам историческим личностям.

В воскресенье французский лидер Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил, что Франция не будет стирать следы своей истории, пообещав, что не будет убирать статуи знаменитых французов.

По словам главы региона О-де-Франс, депутата от правой партии "Республиканцы" Ксавье Бертран, этот инцидент является возмутительным.

"В то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль поддерживал пламя сопротивления, вандализм против этой статуи является скандальным", - заявил он, требуя наказания виновных.

"Франция, а тем более ее политические лидеры должны всегда помнить, что именно благодаря ему Франция могла быть освобождена, когда все казалось потерянным", - заявил местный депутат Себастьен Шену.

Отметим, что де Голь считается национальным героем Франции, который был лидером сопротивления нацистской оккупации, находясь в изгнании, прежде чем стать главой государства в 1958 году. Рабство было отменено по всей Франции в 1848 году. В 2001 году во Франции был принят закон, который признает рабовладение и работорговлю преступлением против человечества.

Напомним, в Лондоне статую Уинстона Черчилля закрыли щитами, чтобы защитить ее от потенциального ущерба после того, как протестующие написали на ней "был расистом".

Также мы писали, что в США "Черный майдан" обвинил Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране.