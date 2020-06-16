В Ивано-Франковской области, где за прошедшие сутки выявлено 43 новых случая коронавируса, будут усилены карантинные ограничения. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на странице Ивано-Франковского горсовета в Facebook.

Уточняется, что на внеочередном заседании региональной комиссии постановили приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, а также спортивных залов и фитнес-центров.

"Приостановить деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие", - говорится в сообщении.

В то же время в области разрешено проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв. метров.

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