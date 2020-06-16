Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла законопроект №3297. Суть его в том, что банки не должны начислять своим заемщикам штрафные проценты по кредитам. Законопроект будет действовать в период коронавирусного карантина и 30 дней после его завершения.

Так, законопроект принят в целом и направлен на защиту предприятий и компаний от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный период после его завершения.



Законопроектом вносятся дополнения в Хозяйственный кодекс. Таким образом, его действие не распространяется на ипотечные и потребительские кредиты, выданные гражданам как физическим лицам.

Ранее мы писали, что украинцам-должникам могут запретить покидать страну даже без решения суда.

Как сообщала "Страна", что заемщики банков в условиях коронавирусного карантина все хуже платят по ранее оформленным кредитам. Чаще всего люди отказываются выплачивать займы из-за сокращений окладов и увольнений, реже - чтобы сберечь деньги на период карантина и обеспечить свою семью всем необходимым. Предприятия в марте еще старались расплачивались с бизнесом, а в апреле стали активно запрашивать отсрочки и поблажки.