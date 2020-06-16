Во вторник, 16 июня, практически по всей Украины пройдут грозы, град и штормовой ветер, кроме Сумской, Харьковской и Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"16 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в ведомстве.

Из-за ухудшений погодных условий спасатели объявили I уровень опасности. В Киеве и области сегодня также пройдут грозы, сильные дожди с градом и штормовой ветер.

В ГСЧС отметили, что непогода обойдет стороной только Сумскую, Харьковскую и Луганскую области.

Напомним, в понедельник, 15 июня, стихия в центре Киева повалила несколько деревьев и повредила припаркованные под ними авто.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, в каких областях Украины пройдут грозы и град во вторник.