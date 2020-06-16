В понедельник, 15 июня, во время избрания меры пресечения убившему человека радикалу Сергею Стерненко, его сторонники устроили возле суда беспорядки, которые переросли в стычки с полицией.

Фото "Радио Свободы", на котором аспирант истфака и бывший атошник Александр Кирьяков лежит на земле, а полицейский пинает его в спину ногой, 15 июня взбудоражило социальные сети и облетело все СМИ.

Однако фото оказалось стоп-кадром. На видео же заметно, что полицейский, который вроде как ударил экс-атошника по спине, в этот момент пробегает мимо и сам чуть не падает. Чтобы удержаться на ногах, он также отталкивается рукой от шлема своего коллеги.

То есть не исключено, что момент, запечатленный на фотографии, является не специально наносимым ударом, а случайностью: полицейский мог споткнуться об Кирьякова, который в тот момент лежал на земле.

В любом случае, видно, что сотрудник полиции вообще не имел отношения к задержанию Кирьякова и бежал "по своим делам". А не "паковал" его целенаправленно, как утверждала группа поддержки Стерненко.

Интересно, что именно этот эпизод стал поводом для подачи заявления в ГБР на превышение полномочий сотрудниками полиции.

Напомним, во время акций сторонников Стерненко под судом полиция проводила задержания. В том числе - упомянутого Кирьякова. Однако к вечеру полиция отпустила всез задержанных сторонников Стерненко.

"Страна" писала о том, как 15 июня Стерненко отправили под домашний арест, а он порвал решение и пошел к дому Зеленского.

Также сообщалось, что сегодня суд поменяет адрес домашнего ареста Стерненко. Он снова ведёт с собой группу поддержки.