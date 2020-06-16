В Тбилиси задержали россиянина, планировавшего убийство журналиста грузинского телеканала "Мтавари архи" Георгия Габунии, который год назад в прямом эфире обматерил президента России Владимира Путина.

О задержании сообщил гендиректор "Мтавари архи" Ника Гварамия, сообщается на сайте телеканала.

Уточняется, что задержанный - 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков. Информацию о готовящемся покушении на Габунию грузинским властям предоставили украинские правоохранители.

"Официальная причина его ареста не та, о которой вам нужно сейчас говорить. Насколько мне известно, его арестовали по другим причинам, но главное, что стало известно грузинским властям из украинских правоохранительных органов, - это то, что он планировал ликвидировать Георгия Габуния по приказу чеченского лидера Рамзана Кадырова", - сказал Гварамия и добавил, что за журналистом велась слежка.

Напомним, вечером 7 июля 2019 года в эфире передачи на телеканале "Рустави 2" Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Сам Путин тогда решил на это не реагировать. А вот президент и премьер-министр Грузии осудили нецензурную брань ведущего в адрес Путина.