Выдача российских паспортов в Крыму не является основанием для утраты украинского гражданства, потому что она является принудительной и не признается Украиной.

Об этом сказано в заявлении украинского МИД, обнародованном 16 июня пресс-службой ведомства.

"Принудительная паспортизация - это элемент репрессивной политики государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации", - сказано в сообщении.

В МИД Украины заявляют, что возможности отказа от российского гражданства в Крыму были жестко ограничены путем определения недостаточного количества соответствующих центров и слишком коротких сроков приема заявлений об отказе.

"Кроме того, в случае отказа жителей Крыма от получения российских паспортов, искусственно ограничивались их права на трудоустройство, медицинскую защиту, социальную и пенсионную помощь. Отсутствие российского паспорта могло также стать причиной принудительной депортации и запрета въезда на территорию АРК и Севастополя", - сообщают в МИД.

При этом в ведомстве заявляют, что в случае отказа от российского гражданства крымчане могли сталкиваться с преследованиями, особенно это касается проукраинских активистов и журналистов.

Также в МИД отмечают, что граждане Украины были вынуждены получать российские паспорта еще и для того, чтобы сохранить свои дома и имущество.



"Недавнее подписание Президентом РФ Путиным указа о лишении украинских граждан возможности владения землей во временно оккупированном Крыму - очередной шаг к навязыванию российского гражданства и грубого нарушения международного права", - сказано в заявлении.

Напомним, недавно разразился скандал после того, как выяснилось, что у журналиста Ралио "Свобода" и ярого критика Кремля Павла Казарина есть российский паспорт, один из которых он получил в Крыму вскоре после аннексии.

Напомним, с марта владеть землей в Крыму лицам без российского гражданства запрещено. При этом на полуострове 9,75 тысяч земельных участков принадлежат гражданам Украины.

Также мы писали, что на неподконтрольном Донбассе российские паспорта получили 180 тысяч человек.