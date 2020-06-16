В Киеве в сервисном центре Министерства внутренних дел Украины на улице Большая Кольцевая выявили коронавирусную инфекцию среди сотрудников. В связи с чем центр был закрыт.

Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве рекомендуют лицам, которые зарегистрировались онлайн для получения услуг, выбрать любой другой сервисный центр МВД в Киеве.

Кроме того, министерство напомнило, что услуги в сервисный центрах предоставляются только по предыдущим личным записям за две недели в режиме онлайн или через функционал, который размещен на сайте ведомства.

Напомним, с 12 июня в Украине заработали сервисные центры МВД в обычном режиме.

Как сообщалось, сервисный центр МВД начал первый день работы со сбоев. Зарегистрироваться могли лишь жители Киева и Днепра.