В Винницкой области в селе Слободка 32-летняя местная жительница, находясь за рулем автомобиля в пьяном состоянии наехала на четырех детей. Один из травмированных мальчиков находится в реанимации. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области, во вторник, 16 июня.

По предварительным данным, 32-летняя местная жительница, во время разворота задним ходом допустила наезд на четырех детей, которые играли у соседского двора.

Пострадавших детей в возрасте 4, 6, 7 и 8 лет каретой скорой помощи с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Старший из травмированных мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме.

Как сообщается, во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ 21103" находилась в состоянии алкогольного опьянения. "Драгером" зафиксировано 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму.

Сообщается, что женщина задержана в процессуальном порядке. Следственноее управление областной полиции открыло уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения). За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция Винницкой области

Видео: Youtube/ Нацполиция Винницкой области

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