В Киеве число зараженных коронавирусом приближается к отметке в 4 000 человек. Так, по состоянию на утро 16 июня Covid-19 выявили у 3 985 жителей столицы. При этом за минувшие сутки зафиксировали всего 28 новых пациентов, это почти вдвое меньше, чем днем ранее.

Однако связано это не с резким улучшением ситуации, а со сбоями работы программного обеспечения Минздрава: Киевский лабцентр смог внести полные данные по числу зараженных за сутки уже после завершения отчетного периода.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, по его словам, из 28 новых пациентов в Киеве - 17 женщин возрастом от 20 до 92 лет; 9 мужчин от 18 до 75 лет; одна девочка, которой 9 лет, и семилетний мальчик. Госпитализировали всего двух человек, остальные лечатся на самоизоляции. Двое зараженных Covid-19 киевлян в течение минувших суток умерли.

Больше всего случаев заболевания в течение прошлых суток выявили в таких районах: Дарницком - 7, Деснянском - 5, Днепровском - 4.

По данным СНБО, число новых пациентов с коронавирусом в Киеве, снижается четвертый день подряд. 12 июня сообщалось о 95 случаях Covid-19, выявленных за сутки, 13-го - о 72, 14-го - о 66, 15-го - о 53. 16 июня в столице за сутки прибавилось 28 новых пациентов.

"Отмечу, что такое количество заболевших за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил. Поскольку вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета, некоторые данные обрабатывались с опозданием. "Киевский лабораторный центр" делал исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени. Поэтому расслабляться рано. Будьте осторожны. Берегите себя!" - пояснил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 666 человек, всего больных - 32 476.

Также мы писали, что по состоянию на понедельник, 15 июня, Киев и 10 областей Украины не были готовы к дальнейшему смягчению карантина.