Народные депутаты во вторник, 16 июня, приняли закон №3377 о поддержке креативной индустрии в условиях эпидемии Covid-19. Законопроект поддержали 343 народных избранника.

"Страна" опубликовала трансляцию заседания.

Согласно закону, вводится уменьшение платы за наем и аренду имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры), который занимается предпринимательской деятельностью с использованием этого имущества в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться из-за введения ограничения и (или) запрета.

Кроме того, журналисту телерадиоорганизации предоставляется право по предъявлению редакционного удостоверения или иного документа, подтверждающего его профессиональную принадлежность или полномочия, предоставленного телерадиоорганизацией, находиться, кроме уже существующего права пребывания в районе стихийного бедствия, катастроф, в местах аварий, массовых беспорядков, на митингах и демонстрациях, на территориях, где объявлена чрезвычайная ситуация, также где объявлено чрезвычайное положение.

Также на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, инициирование, объявление и проведение конкурсов Национальным советом временно останавливается.

На период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги используют радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

С помощью внесения соответствующих изменений в Закон Украины "Об Украинском культурном фонде" предлагается ввести институциональную поддержку для стабильной деятельности и развития юридических лиц всех форм собственности в сферах культуры и искусств.

Также предлагается распространять господдержку кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта: для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов, в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский письмо председателю парламента Дмитрию Разумкову, в котором попросил его обеспечить скорейшее рассмотрение во втором чтении этого законопроекта.

Как сообщалось, в Раде зарегистрировали законопроект о компенсации вреда за боль и жаль.