Сегодня умер отец Петра Порошенко - Алексей Иванович. Ему было 84 года.

Этот человек выписал экс-президенту настоящую путевку в жизнь и научил заниматься бизнесом. Будучи сам, как говорили раньше, "крепким хозяйственником".

Настолько крепким, что при советской власти по экономической статье он отсидел пять лет.

"Страна" собрала все, что известно об отце Петра Порошенко.

Как умер отец Порошенко

О том, что Алексей Иванович Порошенко перенес инсульт, еще вчера сообщил телеграм-канал "Путч".

"По нашим данным у Алексея Порошенко, отца Петра Порошенко, случился инсульт. Поэтому 5-й президент не участвовал в заседании фракции "Европейская солидарность". В то же время, Петр Порошенко анонсирован как участник сегодняшнего ток-шоу "Свобода слова на ICTV", - написал канал в 17:30 по киевскому времени.

Отметим, что после этого Порошенко вечером появился на ток-шоу "Свобода слова", которое началось в 22:30.

Утром о смерти отца Порошенко сообщила партия "Европейская солидарность".

"Сегодня перестало биться сердце большого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко.

Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развития ее экономики, заботился о людях.

Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты - смерти отца и друга, наставника и советчика. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери любимого человека.

Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби".

Мама Петра Порошенко умерла в 2004 году и похоронена на Зверинецком кладбище Киева. Не исключено, что отца похоронят там же.

Рожден в Румынии, карьеру сделал в СССР

Алексей Иванович родился 11 июня 1936 года - то есть смерть его наступила через пять дней после 84-летия. Родом отец Порошенко из румынского на тот момент села Сафьяны - позже оно вошло в состав Одесской области, Измаильский район.

Алексей Порошенко окончил Львовский сельхозинститут, после чего вернулся в Одесскую область и 15 лет проработал в Болграде - главным инженером районного объединения сельхозтехники.

Затем получил более серьезную должность в Молдавской ССР - директора экспериментально-ремонтного завода в городе Бендеры. В 80-х Алексей Иванович получает новую должность в Тирасполе - начальника передвижной колонны треста "Молдсельхозмонтаж".

Отец Порошенко был ударником труда и даже в конце 70-х получил почетное знамя победителя в социалистическом соревновании. Папа экс-президента на этой фотографии справа.

Ничто не указывало на проблемы с законом. Но в середине восьмидесятых они начались.

Уголовное дело и тюрьма

В официальных биографиях отца Порошенко, который был уже при независимой Украине винницким областным депутатом, ничего об этом эпизоде не рассказывается. Однако информацию о тюремном сроке, которую публиковали СМИ, семья бывшего президента никогда не опровергала.

В мае 2014 года, когда Петр Порошенко только стал президентом, издание "Комсомольская правда" связалось с людьми в Молдавии, которые знали его отца. И опубликовало материал о его уголовном деле.

Как утверждалось, 29 ноября 1985 года Алексей Порошенко был задержан сотрудниками горотдела милиции Бендер - по подозрению в хищении материальных ценностей в особо крупных размерах.



После полугода в СИЗО Бендер, 20 июля 1986 года Алексей Иванович был осужден Верховным судом Молдавии к пяти годам колонии общего режима - с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет.

За какое конкретно преступление сел отец бывшего президента - версии ходили разные.

Как заявляли коллеги Порошенко-старшего - речь шла о попытке сбыть крупную партию водки в соседнюю страну.

"Алексей Порошенко был неплохим руководителем, но старался уйти в криминал. В 1985-м его задержали на границе с Финляндией, он водку туда хотел контрабадно вывезти на несколько тысяч рублей. Наверное, под видом заводской продукции. К нему на заводе относились положительно, но, когда узнали, какими делами он занимается, мнение коллектива изменилось. Он уволился по собственному желанию, но мы уже готовили бумаги на его увольнение по статье Трудового кодекса", - рассказал "Комсомолке" бывший председатель совета трудового коллектива завода БОЭРЗ Валентин Питерский.

Коллеги по заводу называли отца Порошенко сильным руководителем, "работягой". А после уголовного дела поползли слухи, что Алексей Иванович был одним из подпольных советских миллионеров-цеховиков.

По крайней мере это объясняет, почему уже через год после развала Союза семья Порошенко вошла в крупный бизнес.

Хранитель активов Порошенко

Отсидев, Алексей Порошенко продал квартиру в Молдавии и переехал в Украину. В Киеве к тому времени уже учился в престижном вузе - Институте международных отношений - его сын Петр. Сама же семья осела в Виннице.

В 1992 году Алексей Иванович стал заместителем генерального директора фирмы "Биржевой дом Украина", в 1993 году — замгенерального директора Украинского промышленно-инвестиционного концерна ("Укрпроминвест"), который объединил более 50 предприятий.

Оба предприятия возглавлял его сын Петр Порошенко. Но после того, как в 1998 году он стал народным депутатом, "Укрпроминвест" возглавил Порошенко-старший.

В начале 2000 годов Алексей Порошенко с сыном Петром купили Крыжопольский сахарный завод.

В 2006 году стал депутатом Винницкого областного совета от партии "Наша Украина". Которая тогда была партией власти, а Петр Порошенко - близким соратником Виктора Ющенко. Который в 2009 году сделал Алексея Ивановича героем Украины.

В 2010 году отец Порошенко снова стал винницким депутатом, но уже от партии "Единство". Причем уже вместе с внуком Алексеем.

В 2012 году он обсуждал возможность баллотироваться в Раду, но после коллегиального решения семьи, снял свою кандидатуру (по слухам - чтобы не "светить" историю с судимостью).

В том же году Алексей Порошенко занял девятое место в списке 20 самых успешных аграриев Украины, который опубликовал журнал "Фокус".

На тот момент он занимал должность руководителя фонда семьи Порошенко "Прайм Эссетс Кэпитал", который объединял крупнейшие активы будущего президента - включая "Рошен", "Севморзавод", "Богдан-моторс" и "5 канал".

Правда, в реальности бизнесом управлял не он, а топ-менеджеры, которых назначил его сын. Но влияние на решения он имел.

"Алексей Иванович, несмотря на возраст, имел трезвый взгляд на бизнес-процессы. Во-многих случаях он подсказывал очень правильные вещи. Ну и конечно же именно он стоял у истоков семейного бизнеса. Без него ничего бы не было", - говорит один из знакомых Порошенко-старшего.