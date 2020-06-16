Вчера Шевченковский суд Киева отправил радикала Сергея Стерненко под домашний арест. Его подозревают в умышленном убийстве, совершенном два года назад.

Под зданием суда творился беспредел - драки с полицией, нападения на журналистов, перекрытие дорог. Корреспондент "Страны" разобрался, кто именно пришел поддержать радикала.

Публика подобралась занятная.

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На подступах к Шевченковскому районному суду полиция, нацгвардия и медики. На часах 10 утра. Мне нужно зайти в двор райсуда, в эту маленькую, но самую настоящую республику, со своими правилами, законами, чертями и богами. Три хлопка по карманам и коп пропускает меня на территорию.

Республика Стерненко напоминает "чатовки" и "форумовки" из далекого прошлого. Здесь я встречу и Уляну Супрун, и ее мужа Марка, и Олега Сенцова и Янину Соколову. Но это все позже. Первым замечаю мужчину с футболкой "Стерненко" и респиратором, подписанным "Аваков черт". Это Алексей Цимбалюк, который проходит сечас обвиняемым по делу о нападении на журналиста "Страны" и уже успел отметиться под судом провокацией с бросанием петард под ноги людей. На голове у Цимбалюка кепка с шевроном "Рысь".

Но это далеко не самый странный, хотя и колоритный житель республики.

Народный депутат Ярослав Юрчишин интересуется у присутствующих, был ли кто-то в самообороне Майдана. Прислушавшись к замешательству, интересуется снова. В этот раз Юрчишин делает вид, что услышал каких-то сотников. Поэтому отмечает, что Стерненко также был в самообороне Майдана.

Когда слышишь эти обороты про "я вас не слышу", вспоминаешь далекие времена школьных дискотек, где молодой невысокий физкультурник в перерывами между "белыми розами" Шатунова и "я свободен" Кипелова успевал разогреть толпу своим: "а-ну ребята, давайте проверим, кто кого здесь больше - мальчишек или девчонок".

К присутствующим выходит и сам Сергей Стерненко. Какую роль ему можно отвести в "республике"? Конечно, Сергей был бы благодарен, если бы мы отвели ему роль руководителя, дуче. Но этого мало. Сергей Стерненко вполне заслуживает роль верховного божества, противника "черта-Авакова". Как и положено материальной форме Бога, Сергей ходит среди людей, передавая благодать через прикосновение. Он смотрит не в глаза, прямо в душу.

Чтобы избежать упреков в предвзятости, просто оцените этот взгляд.

Раз мы уже решили, что республика Стерненко - религиозное государство, следует показать и главных его жрецов.

Надо заметить, что такой наряд не является полным. Забегая вперед укажу, что вечером мне удалось сфотографировать жреца культа в полном облачении. Оно выглядит так:

Раз речь зашла о культах, следует сразу отметить, что этот культ не монотеистический. Кроме Стерненко присутствующие не раз упоминали подозреваемых в убийстве Шеремета. Чтобы укрепиться в том, что культ языческий, просто покажу местную Валькирию:

Какой же культ без пророчеств. Жители республики Стерненко верят, что приход мессии ознаменуется "концом света" для текущего политического строя. На одном из плакатов так и указывается.

Хотя здесь есть и материалисты. Вот татуировка одного из парней - молнии и пропеллеры. Очевидно, отсылка к Николе Тесле и братьям Райт. Приятно видеть прогрессивных людей.

Ноги некоторых из присутствующих украшены настолько изысканными узорами, что кажется, будто это бабушкины гетры въелись в кожу, чтобы пронести сквозь время и пространство какой-то неизвестный никому посыл. Такие ноги просто созданы, чтобы танцевать. А какой танец без музыки?

"Мы даем десять минут, чтобы пропустить авто", - присутствующие требуют, чтобы к суду пустили машину "автомайдана" с музыкальным оборудованием. Машину не пускают, и люди перекрывают Дегтяревскую.

"Извините, просто наш друг попал в беду", - то ли с сожалением, то ли с издевкой обращается активист к водителю. Он не уточняет, что созданы неудобства не потому, что Стерненко обижают, а потому, что полиция не дает пустить автомобиль на территорию суда. Они ходят туда-сюда по переходу, создавая своим движением постоянную пробку. Кто разворачивает авто недостаточно быстро, получает по бамперу ногой.

В республике Стерненко - гендерное равенство. То, что водитель машины девушка - не останавливает активистов.

Полиция также проявляет толерантность. В конце-концов, это же Полиция диалога. А разве мог бы произойти этот диалог, если бы не треснули как следует по авто?

Мгновение, и парень с вышивкой на локтях уже объясняет правила жизни другой девушке-автомобилисту.

У наивного читателя может создастся впечатление, что республика Стерненко - это какое-то место, где крепкие мужчины не любят женский пол. Такой себе остров Лесбос наоборот. Это не так. Здесь есть женщины. Они прекрасны и самодостаточны.

Люди тут сильные, смелые и красивые, способные достигать больших высот. Просто оцените на какую высоту натянуты носки у этого парня. Да, они разные. Но разве кто-то может натянуть так высоко носки с первого раза?

Я понимал, что этот фоторепортаж понравится далеко не всем. Я не упомянул о том, как полиция вытолкала моих коллег утром, как бездействовала, когда толпа окружила журналиста Богдана Аминова днем, как молчала, когда активисты били ногами автомобили, которые просто хотели проехать по Дегтяревской.

Но этот репортаж дает представление о том "привилегированном сословии" среди граждан Украины, которым не нужно ходить по понедельникам на работу. Вместо этого они имеют уникальное право - бить на глазах полиции авто, в котором рыдает ребенок.